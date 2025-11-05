Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 5 ноября 2025 года

Последние новости за сегодня — 5 ноября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 5 ноября 2025.

На выборах мэра Нью-Йорка побеждает социалист

Источник: AP 2024

По данным MCNBC, на выборах мэра Нью-Йорка большинство голосов набирает демократический социалист Зохран Мамдани. 34-летний мужчина может стать первым мусульманином на посту градоначальника. На втором месте — бывший губернатор-демократ Эндрю Куомо, за которого призывал голосовать Дональд Трамп, на третьем — республиканец Кертис Слива.

Кремль ждет от Белого дома разъяснений о ядерных испытаниях

Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает от Вашингтона разъяснений относительно высказывания президента США Дональда Трампа о проведении ядерных испытаний. Ранее американский политик объяснил необходимость экспериментов с ядерными ракетами тем, что Россия и Китай осуществляют аналогичную деятельность.

Аэропорт Брюсселя возобновил работу после инцидента с дроном

Международный аэропорт Брюсселя вновь начал прием и отправку воздушных судов после перерыва, объявленного из-за обнаружения беспилотника в воздушном пространстве рядом с взлетными полосами. Ранее часть самолетов были перенаправлены в Германию и Нидерланды. Аэропорт проводит расследование, чтобы выяснить, кому принадлежит дрон.

Трамп побил рекорд по продолжительности шатдауна

Источник: Reuters

Пауза в работе правительства США во время второго президентского срока Дональда Трампа стала самой длительной в истории страны. Федеральные ведомства не могут работать из-за того, что Конгресс не согласовал бюджет на финансовый год с 1 октября. Ранее самый продолжительный шатдаун длился 35 дней. Он пришелся на первый президентский срок Трампа.

При пожаре в Сургуте погибли трое взрослых и четверо детей

В Сургуте в дачном доме в садово-огородном товариществе «Прибрежный 1» при пожаре погибли семь человек, в том числе четыре ребенка. Когда пожарные прибыли на место происшествия, здание было полностью охвачено огнем. Погибших обнаружили при разборе конструкции двухэтажного дома после ликвидации возгорания.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше