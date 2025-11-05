Главные новости к утру 5 ноября 2025 года

Пауза в работе правительства США во время второго президентского срока Дональда Трампа стала самой длительной в истории страны. Федеральные ведомства не могут работать из-за того, что Конгресс не согласовал бюджет на финансовый год с 1 октября. Ранее самый продолжительный шатдаун длился 35 дней. Он пришелся на первый президентский срок Трампа.