Главные новости к утру 5 ноября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 5 ноября 2025.
На выборах мэра Нью-Йорка побеждает социалист
По данным MCNBC, на выборах мэра Нью-Йорка большинство голосов набирает демократический социалист Зохран Мамдани. 34-летний мужчина может стать первым мусульманином на посту градоначальника. На втором месте — бывший губернатор-демократ Эндрю Куомо, за которого призывал голосовать Дональд Трамп, на третьем — республиканец Кертис Слива.
Кремль ждет от Белого дома разъяснений о ядерных испытаниях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает от Вашингтона разъяснений относительно высказывания президента США Дональда Трампа о проведении ядерных испытаний. Ранее американский политик объяснил необходимость экспериментов с ядерными ракетами тем, что Россия и Китай осуществляют аналогичную деятельность.
Аэропорт Брюсселя возобновил работу после инцидента с дроном
Международный аэропорт Брюсселя вновь начал прием и отправку воздушных судов после перерыва, объявленного из-за обнаружения беспилотника в воздушном пространстве рядом с взлетными полосами. Ранее часть самолетов были перенаправлены в Германию и Нидерланды. Аэропорт проводит расследование, чтобы выяснить, кому принадлежит дрон.
Трамп побил рекорд по продолжительности шатдауна
Пауза в работе правительства США во время второго президентского срока Дональда Трампа стала самой длительной в истории страны. Федеральные ведомства не могут работать из-за того, что Конгресс не согласовал бюджет на финансовый год с 1 октября. Ранее самый продолжительный шатдаун длился 35 дней. Он пришелся на первый президентский срок Трампа.
При пожаре в Сургуте погибли трое взрослых и четверо детей
В Сургуте в дачном доме в садово-огородном товариществе «Прибрежный 1» при пожаре погибли семь человек, в том числе четыре ребенка. Когда пожарные прибыли на место происшествия, здание было полностью охвачено огнем. Погибших обнаружили при разборе конструкции двухэтажного дома после ликвидации возгорания.