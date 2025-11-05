За выходные в Омске убрано около 100 кубометров снега

Для выполнения плановых мероприятий по зимнему содержанию городской инфраструктуры задействованы 257 единиц спецтехники и 282 рабочих. Коммунальные службы продолжают работать в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить безопасность пешеходов и автолюбителей в условиях зимней погоды. Ранее мы писали, что в Омске из-за морозов снова лопнула теплотрасса.