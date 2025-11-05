За выходные в Омске убрано около 100 кубометров снега

Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска усилило работы по уборки улиц из-за выпавшего снега и резкого похолодания. За минувшие выходные коммунальные службы вывезли на полигоны около 100 кубометров снега и обработали улицы и тротуары противогололедными материалами.
Работы ведутся на всей территории города. В перечень приоритетных адресов вошли улицы Суворова, Мельничная, Конева, 70 лет Октября, Крупской, Карла Маркса, Лобкова, Труда, Серова, Масленникова, Маяковского, Богдана Хмельницкого, Красный Путь, Мира, Химиков, Гагарина, Думская, Ленина, а также бульвары Победы и Мартынова.
Для выполнения плановых мероприятий по зимнему содержанию городской инфраструктуры задействованы 257 единиц спецтехники и 282 рабочих. Коммунальные службы продолжают работать в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить безопасность пешеходов и автолюбителей в условиях зимней погоды. Ранее мы писали, что в Омске из-за морозов снова лопнула теплотрасса.