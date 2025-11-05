Густой туман скрыл московские небоскребы

Москву накрыла пелена густого тумана, из-за чего знаменитые небоскребы делового центра «Москва-Сити» полностью скрылись из виду. Мощные башни, обычно возвышающиеся над городом, будто растворились в плотной облачной пелене. Этот сюрреалистический пейзаж превратил современный мегаполис в загадочный и почти фантастический вид. Видимость в городе значительно ухудшилась, создав сложные условия для движения транспорта. Спасатели призывают горожан быть предельно внимательными на дорогах и по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле.