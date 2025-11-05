Ричмонд
В аэропорту Вашингтона объявили угрозу взрыва

По словам очевидцев, силовики осматривают самолет, совершивший посадку.

В Национальном аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана (DCA) в США была объявлена угроза взрыва, по словам очевидцев, силовики осматривали один из прибывших самолетов, материал из Daily Mail перевел aif.ru.

«По-видимому, угроза взрыва бомбы на рейсе United, который не так давно прилетел из Хьюстона. Никому не позволено двигаться», — написал один из очевидцев в социальных сетях.

Представитель аэропорта подтвердил изданию, что в авиагавани проводятся мероприятия, связанные с безопасностью полетов.

«Полиция столичного аэропорта Вашингтона проводит тщательное расследование с помощью нескольких партнеров из правоохранительных органов. Несколько рейсов были перенаправлены в другие аэропорты во время закрытия взлетно-посадочной полосы», — заявили в DCA.

Уточняется, что проблемы в DCA вызвали хаос в аэропортах по всей стране из-за переносов и отмены рейсов.

Ранее в Кентукки потерпел крушение самолет.

