Разведка Южной Кореи провела дистанционную диагностику Ким Чен Ына: что известно о состоянии здоровья лидера КНДР

В ведомстве резюмировали, что серьезных нарушений здоровья у лидера КНДР не наблюдается. Он сохраняет способность без затруднений преодолевать значительные расстояния между провинциями и Пхеньяном, а также регулярно присутствовать на различных официальных мероприятиях.