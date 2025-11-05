Разведка Южной Кореи провела дистанционную диагностику Ким Чен Ына: что известно о состоянии здоровья лидера КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын не имеет серьезных проблем со здоровьем. Соответствующее заявление распространила Национальная разведывательная служба Южной Кореи, передает информационное агентство «Ёнхап».
Согласно данным разведки, специалистам удалось дистанционно измерить пульс северокорейского лидера. Полученные результаты показали частоту сердечных сокращений на уровне 80 ударов в минуту.
В докладе также отмечается, что ранее вероятность повышенного кровяного давления у Ким Чен Ына оценивалась как высокая, но сейчас этот риск снизился. Конкретные методы получения данной информации не раскрываются.
В ведомстве резюмировали, что серьезных нарушений здоровья у лидера КНДР не наблюдается. Он сохраняет способность без затруднений преодолевать значительные расстояния между провинциями и Пхеньяном, а также регулярно присутствовать на различных официальных мероприятиях.
Прежде сообщалось, что ключевые бывшие сотрудники администрации Джо Байдена готовятся дать показания о когнитивном состоянии экс-президента США. Согласно данным издания Politico, среди вызванных на допрос — экс-руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн и другие высокопоставленные чиновники.