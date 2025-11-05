На Урале пристав под видом клиента записался на массаж к алиментщику-египтянину

Должник — египтянин с гражданством Российской Федерации. На протяжении долгого времени он уклонялся от уплаты алиментов на содержание сына и дочери и накопил дольше миллиона рублей долга.
«В ходе розыска, судебный пристав установил, что мужчина работает в спа-салоне. Чтобы подтвердить информацию, под видом клиента он записался на массаж к должнику», — рассказали в пресс-службе ФССП Свердловской области.
Ему разъяснили последствия неуплаты алиментов, в том числе — возможность привлечения его к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ.