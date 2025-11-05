Ричмонд
Медсестра в Челябинске воспитала сына-хирурга и с ним проводит операции

В Челябинске медсестра работает в одной больнице с сыном-хирургом.

Источник: hornews.com

Мария Николаевна Искакова почти 46 лет работает операционной медсестрой в экстренной хирургии Челябинской областной больницы. За колоссальный опыт она недавно получила звание «Заслуженный работник здравоохранения». Ее сын Руслан тоже стал хирургом и теперь оперирует в той же больнице, иногда — в одной бригаде с мамой.

— У нас нет на рабочем месте мамы и сына. Ты хирург, я операционная сестра, — подчеркнула Мария Николаевна.

Сын вырос в больничных коридорах и еще в детстве говорил, что станет врачом. Сейчас он оперирует рядом с мамой и занимается научной работой, а Мария Николаевна продолжает делиться опытом и всегда остается у стола до конца операции. Вне больницы семья старается не обсуждать медицину: Мария проводит время с внучками и отдыхает на прогулках, в театре или за вязанием. Об этом рассказали hornews.com.