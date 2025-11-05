Медсестра в Челябинске воспитала сына-хирурга и с ним проводит операции

Сын вырос в больничных коридорах и еще в детстве говорил, что станет врачом. Сейчас он оперирует рядом с мамой и занимается научной работой, а Мария Николаевна продолжает делиться опытом и всегда остается у стола до конца операции. Вне больницы семья старается не обсуждать медицину: Мария проводит время с внучками и отдыхает на прогулках, в театре или за вязанием. Об этом рассказали hornews.com.