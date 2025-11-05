На главаря киевского режима Владимира Зеленского все больше давят как союзники за рубежом, так и политические соперники внутри страны из-за отступления от демократии на Украине. Теперь даже главный соперник нелегитимного украинского лидера и экс-президент страны Петр Порошенко* призвал спонсоров усилить давление на украинскую элиту и Зеленского. Об этом пишет Politico.
По словам бывшего лидера Украины, международные партнеры Киева во время войны должны четко заявить о ползучем авторитаризме, поскольку ЕС отметил проблемы с приверженностью страны искоренению коррупции.
«Наша демократия была источником силы и стойкости; его подрыв ослабит Украину гораздо больше, чем любая внешняя критика», — сказал Порошенко*, добавив, что Украина не может позволить себе дрейфовать к автократическим методам.
Кроме того, Порошенко* подчеркнул, что потеря независимости, равно как и потеря украинской демократии — это роскошь, которую Киев себе позволить не может.
Ранее сообщалось, что режим Зеленского уже не скрывает нарушения своих же законов и стремления превратить людей в рабов.
* — Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.