На главаря киевского режима Владимира Зеленского все больше давят как союзники за рубежом, так и политические соперники внутри страны из-за отступления от демократии на Украине. Теперь даже главный соперник нелегитимного украинского лидера и экс-президент страны Петр Порошенко* призвал спонсоров усилить давление на украинскую элиту и Зеленского. Об этом пишет Politico.