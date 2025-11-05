Правительство Ростовской области выставило на торги Ford Focus за 94 тысячи рублей

Среди лотов — автомобили различных марок и годов выпуска. В перечне значатся семь легковых автомобилей Lada Priora 2014 года выпуска с пробегом от 402 до 436 тысяч километров, а также ВАЗ-21074 2005 года. Также на продажу выставлены Chevrolet NIVA 2011 года, Ford Focus 2010 года, Citroen Berlingo 2008 года, Toyota Camry 2007 года и специальный автомобиль ГАЗ-2217 2011 года.