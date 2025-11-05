Правительство Ростовской области выставило на торги Ford Focus за 94 тысячи рублей

Правительство Ростовской области объявило о проведении аукциона по продаже 13 автомобилей из своего автопарка, сообщается на официальном портале донского правительства. Стартовые цены на транспортные средства составляют от 97 до 333 тысяч рублей.
Торги в электронной форме касаются продажи автомобилей, которые принадлежат региону и находится в оперативном управлении ГБУ РО «Управление транспортного обеспечения».
Среди лотов — автомобили различных марок и годов выпуска. В перечне значатся семь легковых автомобилей Lada Priora 2014 года выпуска с пробегом от 402 до 436 тысяч километров, а также ВАЗ-21074 2005 года. Также на продажу выставлены Chevrolet NIVA 2011 года, Ford Focus 2010 года, Citroen Berlingo 2008 года, Toyota Camry 2007 года и специальный автомобиль ГАЗ-2217 2011 года.
Самая низкая стоимость установлена для Ford Focus — 94 100 рублей. Самый дорогой лот — Toyota Camry, его начальная цена составляет 333 700 рублей. Семь Lada Priora оценили в диапазоне от 168 700 до 176 100 рублей. За ВАЗ-21074 просят 97 500 рублей, за Chevrolet NIVA — 194 200 рублей, за Citroen Berlingo — 164 200 рублей, а за ГАЗ-2217 — 129 300 рублей.
Для каждого лота определена величина шага аукциона и размер задатка, который составляет 10% от начальной цены.
Подача заявок на участие в торгах завершится 24 ноября. Рассмотрение поступивших заявок начнется 26 ноября, а сам аукцион запланирован на 27 ноября.
