Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство Ростовской области выставило на торги Ford Focus за 94 тысячи рублей

Правительство Ростовской области выставило на торги машины по символическим ценам.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Ростовской области объявило о проведении аукциона по продаже 13 автомобилей из своего автопарка, сообщается на официальном портале донского правительства. Стартовые цены на транспортные средства составляют от 97 до 333 тысяч рублей.

Торги в электронной форме касаются продажи автомобилей, которые принадлежат региону и находится в оперативном управлении ГБУ РО «Управление транспортного обеспечения».

Среди лотов — автомобили различных марок и годов выпуска. В перечне значатся семь легковых автомобилей Lada Priora 2014 года выпуска с пробегом от 402 до 436 тысяч километров, а также ВАЗ-21074 2005 года. Также на продажу выставлены Chevrolet NIVA 2011 года, Ford Focus 2010 года, Citroen Berlingo 2008 года, Toyota Camry 2007 года и специальный автомобиль ГАЗ-2217 2011 года.

Самая низкая стоимость установлена для Ford Focus — 94 100 рублей. Самый дорогой лот — Toyota Camry, его начальная цена составляет 333 700 рублей. Семь Lada Priora оценили в диапазоне от 168 700 до 176 100 рублей. За ВАЗ-21074 просят 97 500 рублей, за Chevrolet NIVA — 194 200 рублей, за Citroen Berlingo — 164 200 рублей, а за ГАЗ-2217 — 129 300 рублей.

Для каждого лота определена величина шага аукциона и размер задатка, который составляет 10% от начальной цены.

Подача заявок на участие в торгах завершится 24 ноября. Рассмотрение поступивших заявок начнется 26 ноября, а сам аукцион запланирован на 27 ноября.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!