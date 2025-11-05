В Уфе Радий Хабиров оценил деятельность коворкинга «Люди»

— «Люди» — это не просто место, где можно арендовать стол и стул для работы. Здесь мы большое внимание уделяем образовательной составляющей. Здесь не только бизнес, но и искусство, литература, кинематограф, психология. Мы создаем «место, где люди становятся лучше». При этом в нашем коворкинге можно не просто поработать, но и прокачать свои навыки. Здесь мы придумали лектории, сообщества, мы придумали образовательные курсы, которые будут для резидентов бесплатными, — отметил Адиль Юлдашев.