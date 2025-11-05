В Уфе Радий Хабиров оценил деятельность коворкинга «Люди»

Оно объединяет функции офиса, культурного центра и общественного пространства. Основатель бизнес-парка Адиль Юлдашев во время экскурсии по коворкингу рассказал, что его открытие состоялось в 2024 году. Пространство спроектировано как smart-среда, легко трансформирующаяся под формат работы или мероприятия. Общая площадь — 2,5 тысячи квадратных метров. Глава республики осмотрел рабочие места, созданные в коворкинге, амфитеатр и библиотеку. Ее фонд пополняется за счет книг, которые приносят уфимцы. Радий Хабиров сказал, что он передаст в коворкинг ряд книг из своей личной библиотеки.
— «Люди» — это не просто место, где можно арендовать стол и стул для работы. Здесь мы большое внимание уделяем образовательной составляющей. Здесь не только бизнес, но и искусство, литература, кинематограф, психология. Мы создаем «место, где люди становятся лучше». При этом в нашем коворкинге можно не просто поработать, но и прокачать свои навыки. Здесь мы придумали лектории, сообщества, мы придумали образовательные курсы, которые будут для резидентов бесплатными, — отметил Адиль Юлдашев.
Здесь также имеются 13 закрытых офисов «под ключ», более 100 гибких рабочих мест, 4 переговорные комнаты, конференц-зал на 80−90 мест, бизнес-тиндер (малый амфитеатр под куполом), зоны отдыха и игр, кофейня.
В 2024 году проект коворкинга был удостоен федеральной премии Best Office Awards в номинации «Лучший сервисный офис и коворкинг страны», входит в число 100 лучших проектов России как архитектурно и культурно значимый объект.