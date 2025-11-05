«Опасались, что перейдут на кнопочные и будут держать смартфоны в рюкзаках». Глава Минобразования сказал о ситуации после запрета телефонов в белорусских школах

Министр образования Андрей Иванец в интервью "Первому информационному телеканалу сказал о реакции детей на запрет телефонов в школах Беларуси.
С 1 сентября 2025 года учащиеся не могут пользоваться телефонами в школах. Гаджеты на время уроков хранятся в специально оборудованных для этого местах.
По словам главы Минобразования, то небольшое волнение, которое было по поводу принятия или непринятия таких мер, уже прошло и успокоилось.
— Дети спокойно сдают телефоны. Было опасение, что все перейдут на кнопочные и будут держать смартфоны в рюкзаках, — сообщил Андрей Иванец.
Министр образования заметил, что нет никаких проблем ни со сдачей, ни с получением гаджета назад. Иванец подчеркнул: благодаря указанным мерам дети стали активнее на переменах. Так, в некоторых школах младшие классы устраивают музыкальные перемены, а для старшеклассников хотят предложить буккроссинг.
Тем временем необычно оформленная школа строится под Минском: «В стиле работ Малевича».
Ранее министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал, почему детям не нравится еда в школьных столовых: «Причин может быть две».
Кроме того, министр образования Беларуси Иванец прокомментировал идею шведских столов в школьных столовых.