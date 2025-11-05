Ричмонд
«Опасались, что перейдут на кнопочные и будут держать смартфоны в рюкзаках». Глава Минобразования сказал о ситуации после запрета телефонов в белорусских школах

Глава Минобразования сказал о реакции детей на запрет телефонов в школах.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Андрей Иванец в интервью "Первому информационному телеканалу сказал о реакции детей на запрет телефонов в школах Беларуси.

С 1 сентября 2025 года учащиеся не могут пользоваться телефонами в школах. Гаджеты на время уроков хранятся в специально оборудованных для этого местах.

По словам главы Минобразования, то небольшое волнение, которое было по поводу принятия или непринятия таких мер, уже прошло и успокоилось.

— Дети спокойно сдают телефоны. Было опасение, что все перейдут на кнопочные и будут держать смартфоны в рюкзаках, — сообщил Андрей Иванец.

Министр образования заметил, что нет никаких проблем ни со сдачей, ни с получением гаджета назад. Иванец подчеркнул: благодаря указанным мерам дети стали активнее на переменах. Так, в некоторых школах младшие классы устраивают музыкальные перемены, а для старшеклассников хотят предложить буккроссинг.

Тем временем необычно оформленная школа строится под Минском: «В стиле работ Малевича».

Ранее министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал, почему детям не нравится еда в школьных столовых: «Причин может быть две».

Кроме того, министр образования Беларуси Иванец прокомментировал идею шведских столов в школьных столовых.