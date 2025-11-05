Ричмонд
Часть района в Челябинске останется без отопления и горячей воды почти на сутки

В части домов Металлургического района Челябинска завтра временно отключат теплоснабжение. Об этом сообщила пресс-служа администрации города.

Источник: URA.RU

«Завтра, 6 ноября, с 9 до 24 часов будет отключено отопление и горячая вода в жилых домах и административных зданиях микрорайона Бакал на ЧМЗ. Под отключение попадут 52 жилых дома, девять объектов социальной сферы и 13 административных зданий в квартале, ограниченном улицами Калмыкова, Комаровского, Черкасская», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канал. Отопление и горячую воду отключат для проведения работ по переврезке трубопровода для перехода на постоянную схему теплоснабжения.

Все многоквартирные дома в Челябинске были подключены к отоплению 27 октября, сообщил ранее на аппаратном совещании замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов. Обеспечение челябинцев стабильным отоплением остается на особом контроле мэрии.