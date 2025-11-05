Небритым пермякам-благотворителям дадут скидки в бары, кафе и спорткомплексы

Общественная организация «Территория семьи» в Пермском крае запустила благотворительную акцию «Небритябрь». По ее замыслу, мужчины должны не бриться весь ноябрь, сделать пожертвование, а взамен получить скидки в развлекательные и оздоровительные заведения Перми.