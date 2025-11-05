Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 1 млрд рублей дополнительно внесли в бюджеты омские налогоплательщики

Эти поступления пошли в бюджеты всех уровней.

Источник: Комсомольская правда

За 9 месяцев текущего года налогоплательщики Омской области самостоятельно скорректировали обязательства после информирования о налоговых рисках. За это время от них в итоге в бюджеты всех уровней пришло 1,1 млрд рублей в результате добровольного уточнения налоговых обязательств.

О названной сумме сообщила пресс-служба УФНС по Омской области. Из 1,1 млрд больше 400 млн рублей направились в консолидированный бюджет региона. Дополнительные платежи стали результатом контрольно-аналитической работы налоговиков. Специалисты информировали налогоплательщиков о выявленных рисках, а те имели возможность представить пояснения или скорректировать обязательства без назначения выездных проверок. Такой вариант работы способствует росту налоговой дисциплины и увеличению поступлений в бюджет, отметили в ведомстве.

Там же сообщили, что в области контрольно-аналитическая работа остается в статусе приоритетного направления контроля по налогам.

Ранее мы писали, что областной кабмин согласовал параметры бюджета региона на следующие три года.