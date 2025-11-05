Более 1 млрд рублей дополнительно внесли в бюджеты омские налогоплательщики

За 9 месяцев текущего года налогоплательщики Омской области самостоятельно скорректировали обязательства после информирования о налоговых рисках. За это время от них в итоге в бюджеты всех уровней пришло 1,1 млрд рублей в результате добровольного уточнения налоговых обязательств.
О названной сумме сообщила пресс-служба УФНС по Омской области. Из 1,1 млрд больше 400 млн рублей направились в консолидированный бюджет региона. Дополнительные платежи стали результатом контрольно-аналитической работы налоговиков. Специалисты информировали налогоплательщиков о выявленных рисках, а те имели возможность представить пояснения или скорректировать обязательства без назначения выездных проверок. Такой вариант работы способствует росту налоговой дисциплины и увеличению поступлений в бюджет, отметили в ведомстве.
Там же сообщили, что в области контрольно-аналитическая работа остается в статусе приоритетного направления контроля по налогам.
