Более 1 млрд рублей дополнительно внесли в бюджеты омские налогоплательщики

О названной сумме сообщила пресс-служба УФНС по Омской области. Из 1,1 млрд больше 400 млн рублей направились в консолидированный бюджет региона. Дополнительные платежи стали результатом контрольно-аналитической работы налоговиков. Специалисты информировали налогоплательщиков о выявленных рисках, а те имели возможность представить пояснения или скорректировать обязательства без назначения выездных проверок. Такой вариант работы способствует росту налоговой дисциплины и увеличению поступлений в бюджет, отметили в ведомстве.