«Телевизонный гуру»: Лазарев, Собчак, Кудрявцева и другие переживают утрату Николаева

4 ноября скончался известный телеведущий Юрий Николаев, оставивший неизгладимый след в истории российского телевидения. О его уходе первым сообщил Николай Цискаридзе, отметив, что ведущий «зажег так много звезд» и выразив соболезнования близким в связи с утратой. Комментатор Дмитрий Губерниев и телеведущая Лера Кудрявцева также поделились соболезнованиями, называя Николаева «кумиром» и «настоящей эпохой».
Многие артисты вспоминают Николаева как человека доброжелательного и талантливого. Певец Григорий Лепс подчеркнул, что уход телеведущего стал для него личным ударом.
— Сегодня ушел блестящий телеведущий, мой хороший близкий товарищ Юрий Николаев… Ушла эпоха, — сказал он.
Певец Игорь Николаев в своей публикации вспомнил, как телеведущий называл его «сынком», а он его — «папой», и отметил их долгие годы дружбы и совместные поездки. Музыкант Игорь Бутман подчеркнул, что их связывала супруга Николаева и общие встречи в джазовой и спортивной среде. Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова добавила, что Николаев был невероятно обаятельным и светлым человеком, его манера поведения и тембр располагали всех вокруг. Она выразила соболезнования его супруге Элеоноре Александровне, подчеркивая, что телеведущий навсегда останется в памяти зрителей и коллег.
— Это человек, который во многом поменял телевидение того времени. Его проекты смотрела вся страна. Юрий Александрович — телевизонный гуру, у которого многое учились, и я тоже. Спасибо, Юрий Александрович, за все, — написал певец Сергей Лазарев в своем блоге.
О смерти телеведущего также высказалась журналистка Ксения Собчак.
— Юрий Александрович боролся с онкологией и другими проблемами со здоровьем. Сегодня был госпитализирован в больницу, но спасти его не удалось. О смерти ведущего сообщил Николай Цискаридзе. Светлая память, — написала она.
Ранее стало известно, что Юрий Николаев скончался из-за тяжелого заболевания: несколько лет назад у него диагностировали рак легких.