«Телевизонный гуру»: Лазарев, Собчак, Кудрявцева и другие переживают утрату Николаева

Певец Игорь Николаев в своей публикации вспомнил, как телеведущий называл его «сынком», а он его — «папой», и отметил их долгие годы дружбы и совместные поездки. Музыкант Игорь Бутман подчеркнул, что их связывала супруга Николаева и общие встречи в джазовой и спортивной среде. Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова добавила, что Николаев был невероятно обаятельным и светлым человеком, его манера поведения и тембр располагали всех вокруг. Она выразила соболезнования его супруге Элеоноре Александровне, подчеркивая, что телеведущий навсегда останется в памяти зрителей и коллег.