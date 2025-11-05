Ричмонд
Неизвестные беспилотники парализовали работу аэропортов Бельгии

В Бельгии закрывались два самых крупных аэропорта.

Беспилотные летательные аппараты парализовали работу двух самых крупных аэропортов Бельгии — в Брюсселе и Льеже, материал из The Sun перевел aif.ru.

«Аэропорт был закрыт в целях безопасности. Некоторые самолёты были перенаправлены в меньший по размеру аэропорт Льежа, но и он был закрыт после обнаружения дронов. Власти пока не смогли подтвердить связь между беспилотниками в двух городах», — говорится в материале.

Уточняется, что в авиагаванях начался хаос, пассажиры не понимали, что им делать.

Кто запустил дроны — не уточняется, полиция пытается выяснить данную информацию.

Ранее в аэропорту Вашингтона объявили угрозу взрыва.