Неизвестные беспилотники парализовали работу аэропортов Бельгии

Беспилотные летательные аппараты парализовали работу двух самых крупных аэропортов Бельгии — в Брюсселе и Льеже, материал из The Sun перевел aif.ru.
«Аэропорт был закрыт в целях безопасности. Некоторые самолёты были перенаправлены в меньший по размеру аэропорт Льежа, но и он был закрыт после обнаружения дронов. Власти пока не смогли подтвердить связь между беспилотниками в двух городах», — говорится в материале.
Уточняется, что в авиагаванях начался хаос, пассажиры не понимали, что им делать.
Кто запустил дроны — не уточняется, полиция пытается выяснить данную информацию.
Ранее в аэропорту Вашингтона объявили угрозу взрыва.