Неизвестные беспилотники парализовали работу аэропортов Бельгии

«Аэропорт был закрыт в целях безопасности. Некоторые самолёты были перенаправлены в меньший по размеру аэропорт Льежа, но и он был закрыт после обнаружения дронов. Власти пока не смогли подтвердить связь между беспилотниками в двух городах», — говорится в материале.