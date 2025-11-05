В ДФО три региона присоединились к поставке систем мониторинга глюкозы

Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что технологическое развитие Дальнего Востока необходимо усилить. «Технологическое развитие Дальнего Востока надо усилить. Сегодня мир находится в стадии перехода в другую формацию. Появляются новые гораздо более современные источники энергии, создаются новые материалы, идет работа над созданием совершенно новых по принципам работы элементов микроэлектроники. Это очень важная история, которая, по сути, преобразует мир. Мы не можем оставаться на обочине. Мы очень много еще должны сделать», — пояснил он.