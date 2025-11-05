День иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость»: как молиться и какие чудеса она творит

Икона Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» — живое напоминание о том, что небесное утешение возможно для каждого. Ее образ говорит о победе света над тьмой, надежды над отчаянием, любви над болью. И всякий, кто обращается к ней с открытым сердцем, находит ту самую радость, что приходит свыше — тихую, исцеляющую и вечную.