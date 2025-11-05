Какие праздники отмечают 6 ноября 2025: что можно и нельзя делать

Международный день саксофона отмечается ежегодно 6 ноября, в день рождения изобретателя инструмента Адольфа Сакса. Саксофон был создан в 1846 году как духовой инструмент, сочетающий черты кларнета и валторны, и с середины XIX века используется в военных и симфонических оркестрах. Особенно популярным он стал в джазе, где его выразительное звучание идеально подходит для импровизаций и соло.