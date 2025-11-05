Отели Москвы и Дубая поделились опытом повышения производительности труда

Напомним, что проект «Производительность труда» реализуется в Москве с 2022 года: сначала как национальный проект, а с текущего года — как федеральный проект в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Заявки на участие в проекте принимаются на сайте АНО «Мосстратегия». Туризм включили в проект в 2023 году для тех регионов, которые реализуют проект целиком за счет регионального бюджета. Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказа о том, что до 2030 года участниками проекта в Москве должны стать больше 800 московских компаний из различных секторов экономики.