Отели Москвы и Дубая поделились опытом повышения производительности труда

В Дубае — крупнейшем городе Объединенных Арабских эмиратов — состоялась деловая миссия представителей московской сферы гостеприимства. Организатором миссии выступил столичный департамент экономической политики и развития. По словам заместителя мэра Москвы, руководителя департамента Марии Багреевой, целью миссии стало изучение передовых решений в области повышения производительности труда, обмен лучшими практиками качества обслуживания и выявление инновационных технологий для внедрения в сферу гостеприимства Москвы. Дубай был выбран как один из ведущих мировых центров отельного дела.
В деловой миссии приняли участие руководители 19 отелей Москвы, включая участников федпроекта «Производительность труда», представители АНО «Мосстратегия» и столичного комитета по туризму.
«Деловая миссия в Дубай — это пилотный проект и важный шаг в развитии международного сотрудничества и обмена практиками в сфере гостеприимства. Участники миссии получили практические знания и установили новые деловые контакты, которые будут способствовать развитию гостиничной отрасли столицы», — рассказала Багреева.
Заммэра напомнила, что в федпроекте «Производительность труда», участвуют 23 московских отеля, многие из которых внедряют бережливые технологии и получают от этого выгоду. Так общий экономический эффект для них составил около 128 млн рублей.
«Мы заинтересованы в дальнейшем развитии международного обмена опытом и планируем распространить этот формат на другие отрасли экономики. Подобные миссии позволят учитывать мировые тренды, внедрять передовые технологии и повышать производительность и качество работы в ключевых секторах столичной экономики», — подчеркнула заммэра.
В рамках деловой миссии: посещение флагманских отелей Дубая, знакомство с организацией операционных процессов, изучение цифровых и роботизированных решений, современных практик кадрового менеджмента и повышения лояльности персонала.
Напомним, что проект «Производительность труда» реализуется в Москве с 2022 года: сначала как национальный проект, а с текущего года — как федеральный проект в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Заявки на участие в проекте принимаются на сайте АНО «Мосстратегия». Туризм включили в проект в 2023 году для тех регионов, которые реализуют проект целиком за счет регионального бюджета. Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказа о том, что до 2030 года участниками проекта в Москве должны стать больше 800 московских компаний из различных секторов экономики.