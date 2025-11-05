Какой силы будет магнитная буря 6 ноября 2025: прогноз

Помимо экстремального события, Солнце продолжало демонстрировать нестабильность. Вспышка класса С9.96 произошла позже утром (07:57−08:11), достигнув пика активности в 08:05. Это событие было зарегистрировано в 08:05 и классифицировано как обычное, однако все еще представляло интерес для специалистов. Три дополнительные вспышки класса С8.0, С6.2 и С4.3 также были отмечены в течение ночных и ранних утренних часов.