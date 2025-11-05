В Башкирии завершили ремонт дороги Шаран — Тюменяк

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Туймазинском районе завершён ремонт участка км 15+415 — км 19+500 дороги Шаран — Тюменяк. По этой дороге жители Шаранского и Туймазинского районов доезжают до Туймазов и трассы М-5.
Между сёлами Дюрменево и Тюменяк дорожные строители обновили асфальт, отремонтировали водопропускную трубу, укрепили обочины и нанесли разметку, согласно условиям госконтракта. Подряд выиграло ООО «СК Орион плюс» по стартовой цене 115,87 млн руб.
«Благодаря нацпроекту “Инфраструктура для жизни” сотни семей получили качественную транспортную инфраструктуру, соответствующую современным стандартам», — прокомментировала глава минтранса РБ Любовь Минакова.
Всего в текущем году по нацпроекту в Башкирии ремонтировали более 1000 км дорог.