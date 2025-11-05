В Башкирии завершили ремонт дороги Шаран — Тюменяк

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Туймазинском районе завершён ремонт участка км 15+415 — км 19+500 дороги Шаран — Тюменяк. По этой дороге жители Шаранского и Туймазинского районов доезжают до Туймазов и трассы М-5.