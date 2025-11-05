Ричмонд
«Вдогонку — средний палец»: водителя наказали после видео в соцсетях в Астане

В Астане привлекли к ответственности водителя, показавшего другому водителю средний палец. Видео с инцидентом появилось в соцсетях, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Соответствующий видеоролик опубликовала пользовательница Instagram по имени Надежда. В ролике она рассказала о происшествии на дороге. «Не зря включила камеру. Хотел со второй полосы залезть перед нами. Итог — чуть нас не зацепил и тупо повернул со второй полосы. И вдогонку — средний палец мне», — поделилась девушка.

На публикацию отреагировали в Управлении полиции района Сарыарка Астаны. «По указанному факту за совершение мелкого хулиганства в отношении водителя транспортного средства марки Chevrolet Cobalt возбуждено административное производство, собранный материал направлен в суд, для рассмотрения и принятия процессуального решения», — сообщили в полиции.

Помимо этого, водителя привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД. Напомним, ранее в Интернете распространилось видео, на котором водитель авто совершил сразу несколько нарушений правил дорожного движения. Одно из них — заезд в русло реки Есентай. У машины не было государственных номерных знаков, но были включены проблесковые маячки. В итоге автовладельца привлекли к ответственности.