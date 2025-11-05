В Казахстане почти 3 миллиона курильщиков, 85% из них — мужчины

По данным The World Factbook от ЦРУ США, уровень употребления табака гражданами в возрасте от 15 лет в разных странах в 2025 году существенно различается. Наименьшие показатели зафиксированы преимущественно в государствах Африки, тогда как наибольшие — в ряде островных и азиатских стран.
В топ-10 стран с наименьшими долями употребляющих табак вошли Нигерия (2,6%), Гана (2,8%), Панама (4,5%), Уганда (4,5%) и Эфиопия (4,5%). Туркменистан — единственное государство Центральной Азии, попавшее в десятку стран с самым низким уровнем употребления табака: 7-е место, доля — 4,8%. Более того: в Туркменистане утверждена Национальная программа на 2022−2025 годы, в течение которой страна должна стать свободной от табака.
Наибольшие доли употребляющих табак среди взрослого населения пришлись на Науру (47,7%), Мьянму (42,2%), Индонезию (39%), Папуа — Новую Гвинею (38,9%) и Иорданию (37,1%).
Рассмотрим детальнее наш регион. В странах Центральной Азии, кроме уже упомянутого Туркменистана, показатели варьируются от 15,4% в Узбекистане до 26% в Кыргызстане. В РК уровень употребления табака составил 20,1%. Для сравнения: в России показатель достиг 26,5%. Казахстан занял 101-е место в мире, расположившись в нижней трети глобального рейтинга. Данных по Таджикистану нет.
В ЦА сохраняется значительный гендерный дисбаланс уровня употребления табака. Показатели среди мужчин многократно больше, чем среди женщин, что отражает как культурные, так и социальные особенности региона.
Наибольшая доля мужчин, употребляющих табак, зафиксирована в Кыргызстане: более половины (50,7%) взрослого мужского населения. При этом среди женщин показатель составляет лишь 3,1%. Схожая ситуация наблюдается в Казахстане: 35,7% мужчин и 6,3% женщин. В Узбекистане доля употребляющих табак среди мужчин составляет 30,2%, среди женщин — всего 1,0%. Наименьшие показатели ожидаемо приходятся на Туркменистан: 9,4% мужчин и лишь 0,5%женщин.
По итогам января-сентября текущего года производство сигарет и папирос в Казахстане достигло 17,4 млрд штук — на 34,5% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Это наибольший показатель за последнее десятилетие.
Ранее два года подряд наблюдался спад производства. Так, в январе-сентябре 2024-го объём выпуска сигарет и папирос сократился на 3,2%, в аналогичном периоде 2023-го — на 1,2%, а с 2015 по 2024 годы производство за январь-сентябрь варьировалось от 11,6 млрд до 14,5 млрд штук.
Отечественные фабрики обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на сигареты и папиросы за январь-август текущего года на 86,7%, против 76,5% за аналогичный период 2024-го. Импорт за год сократился сразу на треть, до 2,3 млрд штук, а его доля уменьшилась с 23,5% до 13,3%.
Экспорт, напротив, показал рост сразу на 30,8%, до 3,9 млрд штук за январь-август 2025 года. Объём реализации на внутреннем рынке увеличился на 13,9%, достигнув 13,2 млрд штук.
Стоит отметить: на начало 2025 года в Казахстане проживали 14,4 млн человек в возрасте от 15 лет, среди них насчитывалось 6,9 млн мужчин и 7,5 млн женщин. По данным The World Factbook от ЦРУ США, в этой возрастной группе табак употреблял каждый пятый, что эквивалентно примерно 2,9 млн человек. Из них 2,5 млн пришлось на мужчин (уже упомянутые 35,7% мужского населения), менее 0,5 млн — на женщин (также упомянутые 6,3% женского населения). Таким образом, почти 85% курильщиков страны составляют мужчины.
Если за январь-август текущего года в Казахстане реализовали 13,2 млрд сигарет, то в пересчёте на курящее взрослое население это соответствует примерно 4,5 тыс. сигарет на одного человека за восемь месяцев, или около 19 сигарет в день — почти по одной пачке.
Для сравнения: согласно исследованию Бюро национальной статистики АСПиР РК, доля употребляющих табак казахстанцев в возрасте от 15 лет в текущем году составила 17,5%, против 20,7% в 2024-м.
По итогам октября 2025 года цены на сигареты с фильтром в Казахстане выросли на 0,8% за месяц. Месяцем ранее наблюдалось удорожание на 0,9%, а в октябре 2024-го — на 0,7%. Самый заметный рост цен на сигареты в текущем году был отмечен в феврале (на 2,2%), а в прошлом году — в июле (сразу на 3,8%). Стоит отметить: удорожание в секторе наблюдается уже 77 месяцев подряд.
За год сигареты с фильтром выросли в цене на 12,7% к октябрю 2025-го. Годом ранее было отмечено удорожание на 15,8%.