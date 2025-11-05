В Казахстане почти 3 миллиона курильщиков, 85% из них — мужчины

Стоит отметить: на начало 2025 года в Казахстане проживали 14,4 млн человек в возрасте от 15 лет, среди них насчитывалось 6,9 млн мужчин и 7,5 млн женщин. По данным The World Factbook от ЦРУ США, в этой возрастной группе табак употреблял каждый пятый, что эквивалентно примерно 2,9 млн человек. Из них 2,5 млн пришлось на мужчин (уже упомянутые 35,7% мужского населения), менее 0,5 млн — на женщин (также упомянутые 6,3% женского населения). Таким образом, почти 85% курильщиков страны составляют мужчины.