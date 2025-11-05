Движение по дамбе частично перекрыли из-за ремонта до 7 ноября

В связи с этим на период с 09:00 5 ноября до 18:00 7 ноября поочередно перекроют правую и средние полосы на Финской (внешней) и Невской (внутренней) сторонах КАД. Автомобильное движение организовали по одной левой полосе, отметили в дирекции КЗС.