Бедняки хотят засудить Трампа: в чем причина

Напомним, что в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что выплаты по программе SNAP не будут возобновлены до тех пор, пока демократы в Конгрессе не согласятся прекратить шатдаун. Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что администрация все же восстановит выплаты в полном объеме, хотя на это потребуется время.