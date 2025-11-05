Бедняки хотят засудить Трампа: в чем причина

Коллективный иск к администрации президента Дональда Трампа был подан в федеральный суд Окленда (Калифорния) получателями продовольственной помощи SNAP. Истцы требуют возобновить выплаты, которые были прекращены на фоне приостановки работы правительства (шатдауна), и утверждают, что им грозит голод. Об этом сообщает Bloomberg.
В иске отмечается, что федеральный закон обязывает администрацию предоставлять пособия в полном объеме и в срок, независимо от выделения Конгрессом средств. Адвокаты истцов подчеркивают, что американцы не должны голодать из-за бюджетных разногласий, пока закон о продовольствии и питании гарантирует регулярные выплаты. Два федеральных суда уже обязали администрацию восстановить выплаты, прекращенные в субботу. При этом представители администрации сообщили судам, что в ноябре получатели получат лишь около половины обычной суммы.
Напомним, что в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что выплаты по программе SNAP не будут возобновлены до тех пор, пока демократы в Конгрессе не согласятся прекратить шатдаун. Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что администрация все же восстановит выплаты в полном объеме, хотя на это потребуется время.