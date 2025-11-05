Стало известно, действительно ли кальций из молочных продуктов спасает кости

По словам эксперта, белок формирует основу костной ткани, а избыток кофе, соли и алкоголя мешает усвоению кальция и ускоряет его выведение. Суточная норма для взрослого человека составляет около 1000 миллиграмм, а после 60 лет — до 1200 миллиграмм, но важна не только доза, но и способ усвоения.