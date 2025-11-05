Ричмонд
Путин назначил Виталия Королева врио губернатора Тверской области

Глава государства Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Королева на должность временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области. Соответствующий документ был подписан президентом 5 ноября 2025 года.

Срочная новость.

