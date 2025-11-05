Объяснено, можно ли держать свиней в квартире в РФ и чем это грозит

Тем временем ветеринар Амир Анвари рассказал, что самой психически нестабильной породой, по его наблюдениям, считаются английские кокер-спаниели. В своих соцсетях он отметил, что за дружелюбной внешностью этих собак скрывается сложный характер. Когда-то кокеры были очень популярны, особенно после мультфильма «Леди и Бродяга», но, по словам специалиста, с ними нередко бывает трудно из-за повышенной возбудимости.