Объяснено, можно ли держать свиней в квартире в РФ и чем это грозит

В России не запрещено держать в квартире кур, свиней, коз и других сельскохозяйственных животных, однако при нарушении прав соседей владельцу может грозить штраф до 15 тысяч рублей. Об этом рассказала РИА «Новости» подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
Поводом для обсуждения стал случай в Москве, где на Олимпийском проспекте заметили мужчину, выгуливавшего крупную свинью. Позже выяснилось, что животное живёт у него дома.
Браун объяснила, что такие животные не входят в перечень запрещённых для содержания в жилых помещениях, но часто создают проблемы из-за запаха, шума и нарушений санитарных норм. Юрист напомнила, что по статье 8.52 КоАП РФ за несоблюдение правил содержания животных полагается штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей, а за жестокое обращение — до 15 тысяч.
Также животное могут изъять и передать в приют или отпустить в естественную среду. Если питомец причинит вред имуществу или здоровью соседей, хозяину придётся возмещать ущерб. Суд может запретить держать таких животных в квартире.
Тем временем ветеринар Амир Анвари рассказал, что самой психически нестабильной породой, по его наблюдениям, считаются английские кокер-спаниели. В своих соцсетях он отметил, что за дружелюбной внешностью этих собак скрывается сложный характер. Когда-то кокеры были очень популярны, особенно после мультфильма «Леди и Бродяга», но, по словам специалиста, с ними нередко бывает трудно из-за повышенной возбудимости.
