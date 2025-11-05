Боец из Тулуна Валерий Зоркальцев героически погиб в зоне СВО

Боец из Тулуна Валерий Зоркальцев героически погиб в зоне специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала городской администрации.
— Администрация города Тулуна выражает свои соболезнования близким Валерия в связи с его гибелью. Его имя навсегда останется в истории страны как пример мужества и отваги, — говорится в сообщении.
Церемония прощания с Валерием Зоркальцевым состоится 6 ноября 2025 года. Мероприятие пройдет в храме Святителя Луки Крымского с 13:00 до 14:00. Семья и друзья смогут проводить своего героя, который проявил самоотверженность и был верен воинскому долгу.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Усть-Кутском районе простятся с Иваном Темниковым, который погиб в зоне СВО.