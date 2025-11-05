От виртуала к реальности: в Приморье строят центр гибридного спорта

«Особенность фиджитал-спорта в том, что спортсмены сначала сражаются в компьютерной игре, а после выходят на спортивную площадку и уже в реальности показывают свои физические возможности», — пояснил министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.
Модульный комплекс появится в селе Кневичи на улице Авиационной рядом с недавно открытым культурным центром. Основание под будущий объект уже готово — эти работы профинансировал местный бюджет. Сейчас идет возведение основного здания с вместительным спортзалом, оснащенным высокотехнологичным компьютерным оборудованием.
Проект предусматривает создание полноценной инфраструктуры: внутри разместятся раздевалки, душевые, служебные и управленческие кабинеты. Снаружи обустроят футбольное поле с синтетическим покрытием, баскетбольную площадку и зону с уличными тренажерами. В помещениях установят современную компьютерную технику, специализированное программное обеспечение и станции виртуальной реальности для проведения гибридных турниров.
«После открытия здесь будут проводиться турниры по фиджитал-футболу и фиджитал-баскетболу. Также уже сейчас мы прорабатываем с всероссийскими федерациями возможность предоставления нам компьютерных программ по различным направлениям единоборств — самбо, киокусинкай и другим», — рассказал начальник управления физкультуры, спорта и охраны здоровья Артемовского ГО Виталий Ефремов.
Министр Жан Кузнецов подчеркнул, что фиджитал-направление стремительно набирает обороты по всей стране. Приморский край обладает серьезным потенциалом для его развития, а первый модульный центр заложит фундамент для дальнейшего продвижения этого формата в регионе.
Новый объект станет элементом долгосрочной программы по созданию цифровой спортивной инфраструктуры края. Гибридный формат позволит привлечь к занятиям подростков и молодежь, интересующихся как киберспортом, так и традиционными дисциплинами, объединив физическую активность с информационными технологиями.
Опыт проведения подобных состязаний в Приморье уже есть. Регион принимал первый официальный международный турнир по фиджитал-хоккею в рамках спортивных игр «Дети Приморья» с участием сборных России и Белоруссии.
Ранее сообщалось о том, что в Уссурийске планируют построить современный парашютный городок.