От виртуала к реальности: в Приморье строят центр гибридного спорта

«Особенность фиджитал-спорта в том, что спортсмены сначала сражаются в компьютерной игре, а после выходят на спортивную площадку и уже в реальности показывают свои физические возможности», — пояснил министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.