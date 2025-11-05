Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От виртуала к реальности: в Приморье строят центр гибридного спорта

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября, ФедералПресс. В Артемовском городском округе началось возведение уникального спортивного объекта, где юные атлеты смогут соревноваться сначала в компьютерных играх, а затем продолжить состязание на реальной площадке. Федеральный бюджет выделил на проект 95 миллионов рублей, завершить строительство планируют к концу 2026 года.

Источник: Freepik

«Особенность фиджитал-спорта в том, что спортсмены сначала сражаются в компьютерной игре, а после выходят на спортивную площадку и уже в реальности показывают свои физические возможности», — пояснил министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.

Модульный комплекс появится в селе Кневичи на улице Авиационной рядом с недавно открытым культурным центром. Основание под будущий объект уже готово — эти работы профинансировал местный бюджет. Сейчас идет возведение основного здания с вместительным спортзалом, оснащенным высокотехнологичным компьютерным оборудованием.

Проект предусматривает создание полноценной инфраструктуры: внутри разместятся раздевалки, душевые, служебные и управленческие кабинеты. Снаружи обустроят футбольное поле с синтетическим покрытием, баскетбольную площадку и зону с уличными тренажерами. В помещениях установят современную компьютерную технику, специализированное программное обеспечение и станции виртуальной реальности для проведения гибридных турниров.

«После открытия здесь будут проводиться турниры по фиджитал-футболу и фиджитал-баскетболу. Также уже сейчас мы прорабатываем с всероссийскими федерациями возможность предоставления нам компьютерных программ по различным направлениям единоборств — самбо, киокусинкай и другим», — рассказал начальник управления физкультуры, спорта и охраны здоровья Артемовского ГО Виталий Ефремов.

Министр Жан Кузнецов подчеркнул, что фиджитал-направление стремительно набирает обороты по всей стране. Приморский край обладает серьезным потенциалом для его развития, а первый модульный центр заложит фундамент для дальнейшего продвижения этого формата в регионе.

Новый объект станет элементом долгосрочной программы по созданию цифровой спортивной инфраструктуры края. Гибридный формат позволит привлечь к занятиям подростков и молодежь, интересующихся как киберспортом, так и традиционными дисциплинами, объединив физическую активность с информационными технологиями.

Опыт проведения подобных состязаний в Приморье уже есть. Регион принимал первый официальный международный турнир по фиджитал-хоккею в рамках спортивных игр «Дети Приморья» с участием сборных России и Белоруссии.

Ранее сообщалось о том, что в Уссурийске планируют построить современный парашютный городок.