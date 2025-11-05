Ричмонд
Депутат Кырыкбаев подтвердил слухи о внебрачном сыне

Депутат мажилиса Темир Кырыкбаев рассказал, какие у него отношения с депутатом Туркестанского областного маслихата Нурайым Шакимерген. Он прокомментировал слухи о том, что у него есть внебрачный ребенок.

Источник: Курсив

Репутационные риски.

Кырыкбаев рассказал, что уже слышал разные слухи на эту тему, но считает их попыткой очернить его репутацию как депутата. По его словам, он был избран народом. Любые вопросы о его легитимности могут прояснить в региональной избирательной комиссии.

Депутатский роман.

Однако мажилисмен не рассказал, является ли Шакимерген его токал.

«Токал она или кто-то другой — этот вопрос касается моей личной жизни. Теперь, раз это моя личная жизнь, чтобы сохранить семейные ценности, я об этом дальше не говорю. По поводу ребенка — это мой сын. Я об этом открыто говорил. Я дал ему свое имя. Ни перед Аллахом, ни перед людьми не скрываю», — признался депутат.

Напомним, что ранее депутат Шакимерген опубликовала серию фотографий с Кырыкбаевым и маленьким ребенком.

Сразу после этого в соцсетях на депутатскую пару обрушилась критика казахстанцев. Пользователи посчитали, что в стремительном карьерном росте Шакимерген мог участвовать мажилисмен.

Тем временем другой депутат мажилиса — Абзал Куспан — заявил, что токал нужно узаконить.