В Ташкенте задержали «крутого драйвера», устроившего дрифт на «Малибу» в центре Ташкента

Vaib.uz (Узбекистан. 5 ноября). Правоохранительные органы нашли очередного «крутого драйвера», который решил эффектно покрасоваться на дороге. Речь о водителе, устроившем дрифт на Malibu прямо в центре Ташкента возле ресторана Versal. Видео его «выступления» быстро разлетелось по соцсетям, вызвав шквал обсуждений.

Источник: Vaib.Uz

Пользователи недоумевали: зачем было так рисковать — не только собственной машиной, но и жизнями окружающих? Ведь подобные трюки легко могли закончиться серьёзным ДТП. Некоторые заметили, что на автомобиле были установлены спецсигналы — а это либо незаконная установка, либо авто принадлежит каким-то специальным службам.

В УБДД Ташкента сработали быстро: нарушителя нашли, машину отправили на штрафстоянку, а в отношении водителя был составлен административный протокол. Какое конкретно наказание его ждёт — пока не сообщается.

Что особенно показательно — «герой» дрифта в ОВД резко сдулся. Там он уже не казался таким крутым, начал оправдываться, просить прощения и даже расплакался. Всё это, по классике, чтобы избежать ответственности за свои поступки.