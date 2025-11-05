В Узбекистане раскрыты новые коррупционные схемы: налоговик и сотрудники спортшколы попались на взятках

По их «схеме», тренер должен был отдать 40% от общей суммы выплат — это более 16 миллионов сумов из положенных 40 722 000 сумов. Главный бухгалтер перечислил тренеру на банковскую карту 10 миллионов сумов, а ещё 3 миллиона забрал себе в качестве взятки. Именно в этот момент его и задержали сотрудники Службы госбезопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями.