В Узбекистане раскрыты новые коррупционные схемы: налоговик и сотрудники спортшколы попались на взятках

Оба случая ярко иллюстрируют, как в разных сферах всё ещё пытаются «монетизировать» своё служебное положение.
5 тысяч долларов за «спокойствие».
В первом эпизоде старший инспектор отдела выездных налоговых проверок Главного управления налоговой службы Ташкентской области, используя своё служебное положение, потребовал у главы фермерского хозяйства, специализирующегося на садоводстве и животноводстве в Ангрене, взятку в размере 5 тысяч долларов. За эти деньги инспектор пообещал провести «благоприятную» налоговую проверку и целый год не беспокоить хозяйство дальнейшими проверками со стороны налоговых органов.
Однако довести аферу до конца не удалось: в ходе оперативного мероприятия, проведённого Службой государственной безопасности, налоговый инспектор был задержан с поличным при получении взятки.
Руководители «пилили» командировочные спортсменов.
Второй случай коррупции зафиксирован в одном из районов Навоийской области. Здесь директор детско-юношеской спортивной школы и главный бухгалтер сговорились и решили получить «долю» от командировочных денег, предназначенных тренеру по пара-легкой атлетике и восьми спортсменам за участие в соревнованиях в Ташкентской области.
По их «схеме», тренер должен был отдать 40% от общей суммы выплат — это более 16 миллионов сумов из положенных 40 722 000 сумов. Главный бухгалтер перечислил тренеру на банковскую карту 10 миллионов сумов, а ещё 3 миллиона забрал себе в качестве взятки. Именно в этот момент его и задержали сотрудники Службы госбезопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями.
В обоих случаях против подозреваемых возбуждены уголовные дела по соответствующим пунктам части 2 статьи 210 (Получение взятки) Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.