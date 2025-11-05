Дела Рудницкой и Логиновой о торговле детьми оказались не связаны между собой

А вот Юлия Логинова угодила под суд осенью 2023 года после болезни сына, которого лечили смертельно опасным для него лекарством. Следователи выяснили, что всех своих детей она купила за деньги, оформив на них поддельные документы. В итоге женщина оказалась в СИЗО и признала вину.