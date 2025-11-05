Тюменцев приглашают обсудить бюджет города

Мероприятие пройдет в здании администрации.
Жители Тюмени могут принять участие в обсуждении городского бюджета на предстоящие три года. Публичные слушания запланированы на 13 ноября. Об этом сообщили в городской администрации.
«Приглашаем жителей принять участие в публичных слушаниях по проекту решения гордумы “О бюджете города Тюмени на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов”. Слушания пройдут с 18:00 до 20:00 13 ноября», — рассказали в мэрии.
Мероприятие пройдет в здании администрации по адресу: улица Первомайская, 20. Регистрация участников стартует в 17:00.
