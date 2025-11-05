Тюменцев приглашают обсудить бюджет города

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 1 января 2026 года планируют ввести туристический налог. Сбор будет включен в стоимость проживания в отелях, базах отдыха, кемпингах и санаториях. Власти ожидают, что новая мера позволит пополнить городской бюджет на 45 миллионов рублей.