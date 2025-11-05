Курган богат талантами: боец ММА добился успеха на турнире в Омске. Фото

Курганский спортсмен Юрий Архипов занял второе место на всероссийском турнире по смешанному боевому единоборству (MMA) «Кубок Ермака», который проходил с 1 по 3 ноября в Омске. Благодаря этому результату боец выполнил норматив мастера спорта России. Об этом сообщает спортуправление по Курганской области в своем tg-канале.