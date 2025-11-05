Курган богат талантами: боец ММА добился успеха на турнире в Омске. Фото

Федерация ММА Курганской области продолжается добиваться высот (архивное фото).
Курганский спортсмен Юрий Архипов занял второе место на всероссийском турнире по смешанному боевому единоборству (MMA) «Кубок Ермака», который проходил с 1 по 3 ноября в Омске. Благодаря этому результату боец выполнил норматив мастера спорта России. Об этом сообщает спортуправление по Курганской области в своем tg-канале.
Боец Архипов занял второе место (справа).
«Архипов Юрий, спортсмен ГБПОУ КУОР и БК Вавилон в упорной борьбе завоевал второе место на турнире, тем самым выполнив норматив мастера спорта России! Поздравляем Юрия и его тренера Виталия Рубцова с отличным результатом», — пишет ведомство.
Достижение Архипова продолжает серию успехов курганских спортсменов на всероссийском уровне. Ранее в текущем сезоне норматив мастера спорта России выполнил боец Василий Кузьмин на турнире в Челябинске, а дзюдоист Данил Лаврентьев возглавил всероссийский рейтинг в своей весовой категории и стал чемпионом Европы.