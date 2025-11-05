Куда в Тюмени пожаловаться на некачественную уборку снега

Снег дорожникам нужно убрать за 12 часов, а вывезти за девять дней.
Жители Тюмени могут пожаловаться на некачественную уборку снега в Единый центр оперативного реагирования, а также в диспетчерскую АО «ТОДЭП». Об этом рассказали в администрации города.
«Если горожан не устраивает качество уборки или есть замечания и предложения по содержанию улично-дорожной сети, то их можно направить в Единый центр оперативного реагирования по телефону 45−15−20, а также в диспетчерскую подрядной организации по содержанию улично-дорожной сети АО “ТОДЭП” (68−32−34)», — сообщили в мэрии.
Там также добавили, что в снегопад спецтехника в первую очередь очищает дороги с интенсивным трафиком, мосты и путепроводы. Особое внимание — автобусным остановкам, тротуарам, пешеходным переходам и подходам к соцучреждениям.