Куда в Тюмени пожаловаться на некачественную уборку снега

«Если горожан не устраивает качество уборки или есть замечания и предложения по содержанию улично-дорожной сети, то их можно направить в Единый центр оперативного реагирования по телефону 45−15−20, а также в диспетчерскую подрядной организации по содержанию улично-дорожной сети АО “ТОДЭП” (68−32−34)», — сообщили в мэрии.