Обиды на Пугачеву, элитный особняк и отказ выступать без дочери: как живет 71-летняя Успенская

Долгое время Успенская конфликтовала с дочерью, в том числе из-за употребления последней наркотиков. Сейчас Любовь и Татьяна наладили отношения и даже вместе выступают на концертах. «Никто не знает, что я пережила, когда с Таней случилась беда, сколько ее выздоровление стоило мне и денег, и нервов. Когда я вернула дочь в Россию, то очень серьезно подошла к ее лечению и реабилитации», — рассказывала артистка. Певица напомнила, что ее дочь пережила страшную аварию. «Таня пережила страшную аварию, находилась в депрессии, ее поймали негодяи и едва не свели с ума. На прямых эфирах подливали ей наркотики», — делилась Успенская.