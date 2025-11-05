В Беларуси популярные детские конфеты изъяли из продажи из-за опасной добавки

В ведомстве уточнили, что речь идет про жидкие конфеты-спрей «Веселый напугай» (граната XXL). Их изготовителем является китайская компания. Было установлено, что при производстве конфет использовалась незаявленная в маркировке пищевая добавка консервант бензойная кислота (Е210) с превышением допустимого уровня.