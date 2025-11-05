Ричмонд
Источник: Комсомольская правда

В Беларуси популярные детские конфеты изъяли из продажи из-за опасной добавки. Подробности сообщили в пресс-службе Гомельской областной инспекции Госстандарта.

В ведомстве уточнили, что речь идет про жидкие конфеты-спрей «Веселый напугай» (граната XXL). Их изготовителем является китайская компания. Было установлено, что при производстве конфет использовалась незаявленная в маркировке пищевая добавка консервант бензойная кислота (Е210) с превышением допустимого уровня.

Госстандарт запретил продавать популярные детские конфеты в Беларуси из-за добавки в них. Фото: gomeloig.gov.by.

В Гомельской областной инспекции отметили, что продукция была признана опасной, были приняты меры, связанные с ограничением ввоза, а также по изъятию из обращения.

