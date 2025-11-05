Рейс Петербург-Москва отправили в Нижний Новгород из-за густого тумана

Стало известно об изменениях на авиарейсе Санкт-Петербург — Москва 5 ноября. Самолет из Пулково не смог долететь до столицы.
Борт перенаправили в Нижний Новгород, пишет «Петербургский дневник». Пассажиров Пулково высадили на запасном аэродроме.
Самолет не долетел до пункта назначения из-за густого тумана, который окутал Москву. Sukhoi Superjet 100 должен быть приземлиться в Шереметьево в 07:30, однако из-за погодных условий пришлось внести коррективы. Как раз накануне в столице России объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана.
За перевозку пассажиров на этом рейсе отвечает авиакомпания «Россия».