Рейс Петербург-Москва отправили в Нижний Новгород из-за густого тумана

В столице со вчерашнего дня наблюдаются неблагоприятные метеоусловия.

Источник: Freepik

Стало известно об изменениях на авиарейсе Санкт-Петербург — Москва 5 ноября. Самолет из Пулково не смог долететь до столицы.

Борт перенаправили в Нижний Новгород, пишет «Петербургский дневник». Пассажиров Пулково высадили на запасном аэродроме.

Самолет не долетел до пункта назначения из-за густого тумана, который окутал Москву. Sukhoi Superjet 100 должен быть приземлиться в Шереметьево в 07:30, однако из-за погодных условий пришлось внести коррективы. Как раз накануне в столице России объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана.

За перевозку пассажиров на этом рейсе отвечает авиакомпания «Россия».