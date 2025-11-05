В Омске квартира окупается за 15,9 года при сдаче в аренду

Схожие показатели зафиксированы в Воронеже (16,2 года), Нижнем Новгороде (15,5 года) и Красноярске (15,4 года). Быстрее всего окупить жильё можно в Челябинске — за 13 лет, а самый длительный срок окупаемости отмечен в Санкт-Петербурге — 17 лет и 10 месяцев. В целом по крупнейшим городам России срок окупаемости однокомнатных квартир составляет в среднем 14,5 года.