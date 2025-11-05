В Омске квартира окупается за 15,9 года при сдаче в аренду

В Омске срок окупаемости однокомнатной квартиры при сдаче её в аренду составляет в среднем 15,9 года, следует из исследования «РБК Недвижимость».
В качестве примера аналитики рассматривали жильё площадью 37 кв. м. Средняя стоимость такой квартиры на вторичном рынке в Омске составляет 4,4 млн рублей, тогда как долгосрочная аренда обходится нанимателям примерно в 23,3 тысячи рублей в месяц.
Схожие показатели зафиксированы в Воронеже (16,2 года), Нижнем Новгороде (15,5 года) и Красноярске (15,4 года). Быстрее всего окупить жильё можно в Челябинске — за 13 лет, а самый длительный срок окупаемости отмечен в Санкт-Петербурге — 17 лет и 10 месяцев. В целом по крупнейшим городам России срок окупаемости однокомнатных квартир составляет в среднем 14,5 года.
По данным рейтинга РИА Новости, почти половина омских семей (48,5%), состоящих из двух работающих взрослых и двух детей, могут позволить себе арендовать жильё.
Чтобы снимать квартиру в Омске, совокупный доход семьи должен составлять около 99,9 тысячи рублей в месяц. По доступности аренды жилья Омская область занимает 44-е место среди регионов страны, а по уровню требуемого семейного бюджета — 61−62-е место вместе с Калужской областью.