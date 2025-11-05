В Воронеже расхватали билеты на новогодний балет «Щелкунчик»

В Воронеже за два месяца до Нового года разобрали билеты на балет «Щелкунчик». В кассе театра оперы и балета не осталось билетов ни на один из спектаклей, которые пройдут с 19 по 21 и с 26 по 31 декабря.
В тоже время на сайте бесплатных объявлений дефицита нет. Перекупщики предлагают билеты на новогодний спектакль по цене от 3 до 5 тысяч рублей.
Отметим, что подобный ажиотаж наблюдается в Воронеже ежегодно накануне новогодних праздников. Горожане не могут свободно купить билеты на спектакли уже в самые первые дни их продаж.