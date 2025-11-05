Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже расхватали билеты на новогодний балет «Щелкунчик»

На сайте бесплатных объявлений перекупщики предлагают их по 5 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже за два месяца до Нового года разобрали билеты на балет «Щелкунчик». В кассе театра оперы и балета не осталось билетов ни на один из спектаклей, которые пройдут с 19 по 21 и с 26 по 31 декабря.

В тоже время на сайте бесплатных объявлений дефицита нет. Перекупщики предлагают билеты на новогодний спектакль по цене от 3 до 5 тысяч рублей.

Отметим, что подобный ажиотаж наблюдается в Воронеже ежегодно накануне новогодних праздников. Горожане не могут свободно купить билеты на спектакли уже в самые первые дни их продаж.