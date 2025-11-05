Казахстанцам разрешат брать авто в лизинг с правом выкупа

Как сообщил депутат мажилиса от партии Respublica Олжас Куспеков, инициатива реализуется по поручению президента Касым-Жомарта Токаева и включена в пакет антикризисных мер поддержки населения. Идею автолизинга партия предложила ещё в 2023 году, а теперь она переходит к практическому этапу.