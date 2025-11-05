Казахстанцам разрешат брать авто в лизинг с правом выкупа

В Казахстане стартует новая программа, позволяющая брать автомобили в пользование с последующим выкупом — по сути, в рассрочку, но без оформления классического кредита.
Как сообщил депутат мажилиса от партии Respublica Олжас Куспеков, инициатива реализуется по поручению президента Касым-Жомарта Токаева и включена в пакет антикризисных мер поддержки населения. Идею автолизинга партия предложила ещё в 2023 году, а теперь она переходит к практическому этапу.
Основная цель программы — сделать покупку автомобиля доступнее для граждан и поддержать внутренний рынок автопрома. Новый механизм позволит казахстанцам пользоваться автомобилем с последующим правом выкупа, при этом условия будут проще и гибче, чем в стандартных банковских автокредитах.
Проект документа уже размещён на портале «Открытые НПА». Пока опубликована только таблица изменений, без детального описания параметров лизинга, однако программа уже утверждена к запуску с 1 декабря.