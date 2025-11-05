В Омске в конце декабря 2025 года будет всего два рабочих дня

Согласно производственному календарю, утверждённому на 2025 год, последняя рабочая неделя перед Новым годом в Омске (как и по всей стране) продлится всего два дня — в понедельник и вторник, 29—30 декабря . Новогодние каникулы начнутся 31 декабря и продолжатся до 11 января 2026 года включительно.