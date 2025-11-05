Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске в конце декабря 2025 года будет всего два рабочих дня

Из-за переносов выходных в конце года омичей ждут всего два рабочих дня. На этой неделе — трёхдневка после 4 ноября.

Источник: Om1 Омск

Согласно производственному календарю, утверждённому на 2025 год, последняя рабочая неделя перед Новым годом в Омске (как и по всей стране) продлится всего два дня — в понедельник и вторник, 29—30 декабря. Новогодние каникулы начнутся 31 декабря и продолжатся до 11 января 2026 года включительно.

На текущей неделе омичи уже работают по сокращённому графику: из-за Дня народного единства вторник, 4 ноября, — нерабочий, а выходной с субботы, 1 ноября, перенесён на понедельник, 3 ноября, поэтому трудовые дни — среда-пятница, 5—7 ноября.

По данным календаря, именно декабрьская «двухдневка» станет следующей короткой рабочей неделей для жителей Омска. Затем последуют длинные новогодние выходные с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.