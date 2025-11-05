В Омске в конце декабря 2025 года будет всего два рабочих дня

Согласно производственному календарю, утверждённому на 2025 год, последняя рабочая неделя перед Новым годом в Омске (как и по всей стране) продлится всего два дня — в понедельник и вторник,
На текущей неделе омичи уже работают по сокращённому графику: из-за Дня народного единства вторник, 4 ноября, — нерабочий, а выходной с субботы, 1 ноября, перенесён на понедельник, 3 ноября, поэтому трудовые дни — среда-пятница,
По данным календаря, именно декабрьская «двухдневка» станет следующей короткой рабочей неделей для жителей Омска. Затем последуют длинные новогодние выходные с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.