Более 14 тысяч казахстанских детей обучаются на дому

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал об организации условий обучения для детей с особыми образовательными потребностями, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным Национальной базы данных образования, в стране зарегистрировано более 235 тысяч детей с особыми образовательными потребностями, которые состоят на учете в психолого-медико-педагогических консультациях.

«Из них более 100 тысяч обучаются в условиях инклюзивного образования. Согласно заключениям врачебно-консультативных комиссий, для более чем 14 тысяч обучающихся организовано обучение на дому», — говорится в ответе.

Он также напомнил, что с текущего учебного года введена новая должность — «личный помощник в образовательных организациях» для физического сопровождения детей с ограниченной подвижностью, что позволит сократить число обучающихся на дому и способствовать их социализации.

«Кроме того, с целью повышения качества сопровождения обучающихся введена должность педагога-ассистента на уровне дошкольного образования и технического и профессионального обучения. Ранее такая должность предусматривалась только в организациях среднего образования», — добавил премьер.

6 мая Министерство просвещения внесло изменения в Правила оценки особых образовательных потребностей.