Пять девушек 2 часа избивали 15-летнюю школьницу в Новосибирской области

В поселке Горный Тогучинского района Новосибирской области пять девушек устроили двухчасовое избиение 15-летней школьницы, в результате которого пострадавшая получила контузию, сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы, при этом инцидент был заснят на видео одной из участниц. Согласно информации, полученной «КП-Новосибирск» от сестры пострадавшей Олеси*, конфликт начался со ссоры в чате, после чего 19-летняя знакомая заманила школьницу в гости под предлогом примирения.
Сестра пострадавшей рассказала изданию: «Девушка, в чьей квартире все это происходило, просто стояла и снимала все на видео. Рядом были ее дети, они рыдали, но ей, кажется, было все равно».
После двух часов избиения школьница потеряла сознание и очнулась только через 1,5−2 часа в ванной в чужой одежде, так как нападавшие пытались переодеть ее, чтобы скрыть следы преступления, а когда девочка вышла на улицу, ее поджидали и угрожали расправой в случае обращения в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что все участники инцидента установлены и опрошены, решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы, а по результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.
*Имена изменены.