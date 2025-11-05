Пять девушек 2 часа избивали 15-летнюю школьницу в Новосибирской области

После двух часов избиения школьница потеряла сознание и очнулась только через 1,5−2 часа в ванной в чужой одежде, так как нападавшие пытались переодеть ее, чтобы скрыть следы преступления, а когда девочка вышла на улицу, ее поджидали и угрожали расправой в случае обращения в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что все участники инцидента установлены и опрошены, решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы, а по результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.