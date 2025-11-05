Две омских школьницы выиграли по 1 миллиону рублей

Мэр Сергей Шелест рассказал о победе школьницы из Омска в финале шестого всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 8−10-х классов, который завершился в международном детском центре «Артек».
Имена победителей и призеров стали известны в среду, 5 ноября 2025 года.
"Сегодня стали известны имена победителей и призеров. Ученица нашей городской школы № 120 Ирина Лопарева стала трехкратным победителем конкурса.
Девушка получила 1 миллион рублей, который она может направить на образование или запуск собственного проекта", — отметил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Градоначальник добавил, что омичка приняла участие в большой конкурсной и просветительской программе, а также общалась с экспертами из разных сфер.
Ранее ученица омской школы уже побеждала в конкурсе среди школьников 5−7-х классов в 2022 году и среди школьников 8−10-х классов в категории «не выпускной класс» в 2023 году.
Также победительницей конкурса стала ученица Конезаводской школы Марьяновского района Анжелика Себелева.
Учителя, подготовившие лучших школьников страны, тоже получили денежные премии, а также возможность повысить квалификацию.