Две омских школьницы выиграли по 1 миллиону рублей

Омичка в третий раз победила во всероссийском конкурсе «Большая перемена».

Источник: Freepik

Мэр Сергей Шелест рассказал о победе школьницы из Омска в финале шестого всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 8−10-х классов, который завершился в международном детском центре «Артек».

Имена победителей и призеров стали известны в среду, 5 ноября 2025 года.

"Сегодня стали известны имена победителей и призеров. Ученица нашей городской школы № 120 Ирина Лопарева стала трехкратным победителем конкурса.

Девушка получила 1 миллион рублей, который она может направить на образование или запуск собственного проекта", — отметил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Градоначальник добавил, что омичка приняла участие в большой конкурсной и просветительской программе, а также общалась с экспертами из разных сфер.

Ранее ученица омской школы уже побеждала в конкурсе среди школьников 5−7-х классов в 2022 году и среди школьников 8−10-х классов в категории «не выпускной класс» в 2023 году.

Также победительницей конкурса стала ученица Конезаводской школы Марьяновского района Анжелика Себелева.

Учителя, подготовившие лучших школьников страны, тоже получили денежные премии, а также возможность повысить квалификацию.