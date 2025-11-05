Гнездо после эмиграции? Беглый актёр Дмитрий Назаров не стал избавляться от квартиры в Москве

Актёр Дмитрий Назаров оставил для себя в России лишь одну комнату в московской квартире, куда, по всей видимости, планирует вернуться из эмиграции. Большая часть его российского имущества, общая стоимость которого могла достигать 200 миллионов рублей, была либо продана, либо переписана на детей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.