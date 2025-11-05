Гнездо после эмиграции? Беглый актёр Дмитрий Назаров не стал избавляться от квартиры в Москве

Назаров, покинувший Россию и обосновавшийся во французских Каннах, передал своей дочери Арине квартиру площадью 130 квадратных метров в Подколокольном переулке, оцениваемую до 100 миллионов рублей. Трёхэтажный особняк площадью 168 кв.м с участком 1800 кв.м в Чеховском районе Подмосковья, стоимость которого оценивается примерно в 80 млн рублей, был продан.
В собственности актёра осталась только комната в 75-метровой квартире в Краснопрудном тупике в центре Москвы, рыночная стоимость которой составляет порядка 40 миллионов рублей. Именно туда Назаров намерен вернуться с супругой, несмотря на его прежние оскорбительные высказывания в адрес России.
Ранее сообщалось, что актёр прекратил свою предпринимательскую деятельность в России, закрыв последнюю индивидуальную предпринимательскую единицу. Налоговая служба аннулировала ИП, связанное с его художественным творчеством, по его собственному заявлению. Назаров зарегистрировал ИП в 2007 году, и за годы работы оно принесло ему около 7 миллионов рублей.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.