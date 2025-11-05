Новосибирская певица Пелагея скорбит об уходе из жизни Юрия Николаева

Популярный телеведущий дал певице путевку в жизнь. Сибирячка появилась на сцене «Утренней звезды» в девять лет, с тех пор прошло уже тридцать лет.
Новосибирская певица Пелагея высказала в своих соцсетях соболезнования по поводу ухода из жизни 76-летнего Юрия Николаева, известного по передаче «Утренняя звезда».
«Юрий Александрович Николаев. Светлая память… Светлому, честному, настоящему человеку», — написала российская певица в своем микроблоге.
Напомним, что Юрий Николаев скончался 4 ноября. Причиной смерти стало тяжелое заболевание дыхательной системы — многолетнее курение привело к развитию рака легких, а в 2024 году он перенес коронавирусную инфекцию.
Стоит отметить, что именно Юрий Николаев в свое время помог Валерии, Сергею Лазареву, Юлии Началовой, Юлии Пересильд и многим другим стать звездами.
Наследников у шоумена нет, имущество переписал на племянников. Дата и место похорон на данный момент не сообщаются.