Новосибирская певица Пелагея скорбит об уходе из жизни Юрия Николаева

Популярный телеведущий дал певице путевку в жизнь. Сибирячка появилась на сцене «Утренней звезды» в девять лет, с тех пор прошло уже тридцать лет.

Источник: Сиб.фм

Новосибирская певица Пелагея высказала в своих соцсетях соболезнования по поводу ухода из жизни 76-летнего Юрия Николаева, известного по передаче «Утренняя звезда».

«Юрий Александрович Николаев. Светлая память… Светлому, честному, настоящему человеку», — написала российская певица в своем микроблоге.

Напомним, что Юрий Николаев скончался 4 ноября. Причиной смерти стало тяжелое заболевание дыхательной системы — многолетнее курение привело к развитию рака легких, а в 2024 году он перенес коронавирусную инфекцию.

Стоит отметить, что именно Юрий Николаев в свое время помог Валерии, Сергею Лазареву, Юлии Началовой, Юлии Пересильд и многим другим стать звездами.

Наследников у шоумена нет, имущество переписал на племянников. Дата и место похорон на данный момент не сообщаются.